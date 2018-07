Lees terug: Grote waterstoring in en rond de stad Groningen

Er is op dit moment een grote waterstoring in en rond de stad Groningen.

De belangrijkste punten:

- Update 15:40: Waterbedrijf: 'We zitten op de helft van de benodigde capaciteit'

- De waterstoring begon rond 14:00 uur;

- Het probleem zit bij een van de pompen op een productielocatie. Waarschijnlijk gaat het niet om een lek;

- Op sommige plekken is er geen water, op andere plekken minder druk;

- Stad is het meest getroffen, maar buurtdorpen ook. Meldingen komen uit Haren, Bedum en Eelde;

- Het UMCG heeft last van verminderde waterdruk, en roept medewerkers op zo min mogelijk water te gebruiken. Het ziekenhuis is verder wel gewoon in bedrijf;

- In de supermarkten is veel vraag naar water(flessen);

- Het Waterbedrijf Groningen roept mensen die water in de supermarkt halen op om ook wat extra voor de buren te halen (mochten ze dat niet kunnen).

Volg de actuele ontwikkelingen hieronder in ons liveblog: