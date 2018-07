Run op water bij supermarkten: 'Je kunt het wel hamsteren noemen'

De grote waterstoring in Groningen zorgt voor een grote vraag naar water in de supermarkten.

Zo laat de Albert Heijn aan Helperplein weten dat er veel mensen aan de kassa staan met waterflessen. 'Je kan het wel hamsteren noemen.' Zelf heeft de supermarkt ook geen water meer.

'Ik zit nu achter het bestelscherm', laat een medewerker van de PLUS aan de Vechtstraat. 'We hebben vijf meter aan lege schappen. Normaal hebben we altijd wel wat op voorraad, maar hier waren we niet op voorbereid.'

De Jumbo aan de Boumaboulevard heeft er nog geen last van. 'Als je het nu zo zegt, zie ik wel meerdere mensen met waterflessen bij de kassa staan.'

De verschillende vestigingen van de Lidl in Groningen zien een flinke toename in de verkoop van water. 'We doen ons best om de mensen te kunnen voorzien.'

Op Twitter laten verschillende inwoners weten dat ze water aan het inslaan of verkopen: