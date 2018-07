Deel dit artikel:











Grote natuurbrand in graanveld bij Wedde: N368 afgesloten (Foto: Huisman Media) (Foto: Huisman Media)

In een graanveld aan de Molenweg in Wedde is maandagmiddag een natuurbrand ontstaan. Door de brand zijn grote rookwolken ontstaan die in de hele omgeving waarneembaar zijn.

Verschillende brandweerkorpsen werden rond 15:00 uur opgeroepen om de vlammen, die zich door de droogte snel verspreiden, te blussen. De brand werd al snel opgeschaald tot zeer grote brand. Omstanders kijken toe hoe de vlammen geblust worden (Foto: Huisman Media)

Twee weken geleden vond er op dezelfde plek ook al een natuurbrand plaats. De vlammen dreigden toen over te slaan naar Camping Wedderbergen. Of daar op dit moment ook sprake van is, is nog onbekend. Door de rookontwikkeling is de N368, de provinciale weg tussen Blijham en Vlagtwedde, voorlopig afgesloten voor al het wegverkeer. Lees ook: - Brand bij camping Wedderbergen is geblust