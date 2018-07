Groninger binnenstad krijgt zes miljoen nieuwe gele steentjes

Opruwen, omdraaien en een nano coating eroverheen. Alles is geprobeerd om de bekende gele steentjes in de Groninger binnenstad weer schoon en stroef te maken, maar niets werkt.

Ze zijn vuil en vooral veel te glad. Daarom worden alle zes miljoen stenen de komende jaren vervangen. In de Poststraat achter de Universiteitsbibliotheek worden momenteel als eerste de oude stenen vervangen, evenals in de Brugstraat.

Klachten en bezwaren

De Groninger binnenstad kreeg in de jaren negentig een complete facelift. Grauwe betonnen stoeptegels en asfalt werden vervangen door gele klinkers. De reacties waren over het algemeen heel enthousiast maar in de loop der tijd kwamen er steeds meer klachten en bezwaren.

De stenen waren poreus en daardoor werden ze grauw en vuil. En in de loop der tijd werden ze ook steeds gladder. Vooral met regenachtig weer gingen er regelmatig fietsers en voetgangers onderuit.

In 2006 kwam er bovendien een landelijke norm voor de stroefheid van het wegdek en de gele steentjes voldeden daar niet aan. 'Daarmee loop je het risico dat de verzekering in het geval van een ongeval zegt: 'Gemeente je hebt je werk niet goed gedaan, dus betaal de schade zelf maar', vertelt de verantwoordelijke Groninger wethouder Joost van Keulen.

Experimenteren

Er is in de loop der jaren van alles geprobeerd om de stenen stroever te maken, waaronder zandstralen. Maar daar werden ze vooral vuiler van. In de Zwanestraat is een nano coating gespoten. Maar 'die werkte zes weken en toen was het effect ook al weer weg', aldus Van Keulen. Er is ook geëxperimenteerd met het omdraaien van de stenen, maar dat bleek zoveel werk dat nieuwe stenen uiteindelijk goedkoper zijn.

De nieuwe gele steen komt uit een fabriek in Limburg en is een flink stuk stroever dan het oude model. Ze zijn uitvoerig getest en zijn volgens van Keulen 'duurzaam stroever'. In totaal gaat het vervangen van de gele steentjes acht miljoen euro kosten.

120.000 vierkante meter

Op alle plekken waar de binnenstad wordt heringericht, zoals de Brugstraat en de Akerkstraat komen direct de nieuwe gele steentjes te liggen. Op andere plekken worden de oude stenen de komende jaren gefaseerd vervangen.

In totaal gaat het om 120.000 vierkante meter gele stenen. De verwachting is dat de laatste stenen in 2021 op hun plek worden gelegd. 'Maar dan kan de Groninger binnenstad er ook weer tientallen jaren tegenaan', aldus Van Keulen.

