Op sommige plekken in Groningen en omstreken begint de waterdruk weer terug te komen, na de waterstoring. Het Waterbedrijf Groningen verwacht dat de situatie rond 20.00 uur weer normaal is. Maar wat moet je doen als je weer water hebt?

Moet ik het water koken?

'Nee, dit is niet nodig. Het water dat uit de kraan komt, is gewoon drinkbaar', aldus het waterbedrijf. Als er bruin water uit de kraan komt, moet je dit 'even laten stromen. Dat is een soort bezinksel dat loslaat als de waterstroom verandert. Ziet er vies uit, is niet schadelijk.'

De waterdruk is lager dan normaal, klopt dit?

Rond 15.30 uur was de productiecapaciteit weer op de helft van wat het normaal is. 'In principe krijgen grotere delen van de Stad en omstreken weer water, maar onder een lagere druk dan normaal', laat een woordvoerder van het waterbedrijf weten.

Kan ik nu gaan douchen of wassen?

Het waterbedrijf roept mensen op om alleen water te gebruiken als het écht nodig is, zodat de voorraden weer aangevuld kunnen worden. 'Dus geen was draaien, niet de tuin sproeien, zwembad vullen, uitgebreid in bad of onder de douche of de auto wassen. Stel niet noodzakelijk watergebruik uit tot morgen.'

