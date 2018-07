Mollema is nog niet pijnvrij na val

Bauke Mollema ondervindt nog steeds gevolgen van de valpartij in de kasseienrit naar Roubaix. Hij stond maandagmorgen op met een stijve rug.

Mollema werd behandeld door de osteopaat van zijn ploeg Trek-Segafredo. 'Dat was ook echt nodig. Ik heb me weleens beter gevoeld', zei de Groninger in gesprek met de NOS. 'Ik denk ook niet dat het morgen al weg is. Er zit een flinke bloeduitstorting, dat gaat wel een paar dagen duren.'

Op verkenning

Toch stapte Mollema op de eerste rustdag van de Tour de France weer op de fiets. Hij verkende de laatste vijftig kilometer van de eerste Alpenrit.

'Aanzetten op de pedalen was een beetje pijnlijk, maar we gaan wel zien hoe het gaat', vertelde hij na een trainingsrit van twee uur.

