76-jarige man krijgt taakstraf voor aanranding in Winneweerster eetcafë

Een taakstraf van honderd uur. Dat is wat de rechtbank oplegt aan een 76-jarige man uit Winneweer wegens aanranding van een 20-jarige ex-medewerkster van een eetcafé.

Door de officier van justitie was twee weken geleden vier maanden celstraf tegen de man geëist. Naast de taakstraf is de man tot een voorwaardelijke celstraf van 30 dagen veroordeeld.

Kind aan huis

De aanranding van de ex-medewerkster gebeurde in augustus 2015 in het eetcafé waar de man toen bedrijfsleider was. Het slachtoffer werkte vanaf haar veertiende jaar af en toe in het café in Winneweer. Ze was er kind aan huis.