Pieter Dinkla volgt de plotseling vertrokken Beertje Wijnholds op

De VVD in de gemeente Westerwolde heeft een opvolger voor de plotseling vertrokken fractievoorzitter Beertje Wijnholds.

Raadslid Pieter Dinkla neemt - en dat was een beetje in de lijn der verwachting - de taken van Wijnholds over. Wijnholds kondigde vorige week na twintig jaar raadswerk haar vertrek aan. Officieel omdat ze vanwege een combiatie van factoren haar werk niet meer kon doen.

VVD-commissielid Klaas Buigel is de vervanger van Wijnholds als raadslid.