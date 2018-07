Groningers plukken schappen leeg na weigerende waterkranen

Het kwik stijgt. En dus is het best schrikken wanneer je als Stadjer op zo'n warme dag ineens merkt dat er geen water uit de kraan komt. Gelukkig bleek het probleem van korte duur, al was de Groningse nuchterheid soms ver te zoeken.

In dit artikel zetten we de leukste en belangrijkste fragmenten uit Noord Vandaag op een rij. Noord Vandaag wordt elke doordeweekse dag uitgezonden vanaf 18.00 uur op TV Noord.

1) Waar blijft ons water?

Dat er even geen water uit de kraan kwam in de stad Groningen zat 'm in de toevoer van één van de waterpunten. 'Voor de bewustwording wel goed, want in heel veel landen is het niet vanzelfsprekend dat er water door de kraan stroomt', zegt Maarten van Wieringen van Waterbedrijf Groningen.



2) Dreigbrieven

Zeker twee medewerkers van bedrijven die betrokken zijn bij de bouw van de windparken in Groningen en Drenthe zijn persoonlijk bedreigd per brief. 'Het is anoniem, dus je kunt niet met ze in gesprek', zegt gedeputeerde Nienke Homan.

3) Spetteren in Engelbert

In het natuurbad van Engelbert wordt vandaag het startsein gegeven voor de jaarlijkse zwemvierdaagse. En die eer was weggelegd voor RTV Noord-verslaggever Ronald Niemeijer.

4) Skypen met Kevin

Bauke Mollema is niet de enige Groningse afgezant tijdens de Tour de France. Ook fysiotherapeut Kevin Spithorst kijkt zijn ogen uit, vertelt hij in een skypegesprek. 'Ik doe gewoon m'n werk, maar er ligt zoveel druk op. Toch kan ik ervan genieten, want dit is zó mooi', zegt hij.



5) Bloemen voor het bloemenvrouwtje

Ronald ging op verjaardagsvisite bij het bloemenvrouwtje van de Leliestraat in Veendam. Omdat ze voor én achter haar huis een waar bloemenparadijs heeft gecreëerd - waar voorbijgangers regelmatig naar blijven kijken - heeft ze haar bijnaam verdiend. Ze blies vandaag negentig kaarsjes uit.