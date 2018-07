Dollard College en vakbonden: 'Goed met elkaar gesproken'

Het bestuur van het Dollard College in Winschoten en een drietal vakbonden hebben maandagmiddag 'goed en open met elkaar gesproken'. Dat laten beide partijen weten.

Zij spraken over de onvrede die heerst bij docenten. Bij het gesprek waren ook leraren aanwezig.

Klachten en ergernissen



De docenten zijn ontevreden over het beleid dat gevoerd wordt. Alle klachten en ergernissen zijn verzameld en maandagmiddag overhandigd aan het College van Bestuur en beide regiodirecteuren van het Dollard College.

De klachten logen er niet om. Zo schreef een docent dat het 'organisatorisch een chaos is'. Een ander is van mening dat de 'regiodirectie volledig overbodig is'. Trijnie van Wijk, woordvoerder van de school: 'Veel van de punten herkennen wij. Daarover zijn ook al enige tijd in gesprek. Maar dat neemt niet weg dat dit ons wel raakt natuurlijk.'

Marja de Bree van de Algemene Onderwijsbond: 'Het boekwerk is goed ontvangen en het bestuur gaf toe dat het de verbinding met de docenten is kwijtgeraakt. Het is nu hun om met oplossingen te komen.'

Morgen overleg



Het bestuur buigt zich over de punten en bereidt zich verder voor op morgenochtend. Dan wordt met de docenten gesproken. Van Wijk over eventuele oplossingen: 'Daar wil ik nog niet op vooruitlopen. Het moet niet zo zijn dat de docenten de oplossingen via de media moeten vernemen.'

De bonden en de school blijven de komende maanden met elkaar in contact. In november gaan zij met elkaar om tafel om te evalueren.

