Kersverse Europees kampioen gooide twee jaar geleden nog pijltjes op zolder

Hij was elf jaar, hing een dartbord op zolder en gooide een paar pijltjes. Het begin van het jongensboek van Jurjen van der Velde uit Zevenhuizen. Nu dik twee jaar later is hij drievoudig Europees kampioen darten.

De 14-jarige Zevenhuister won die titels afgelopen weekend in de Turkse hoofdstad Ankara. Individueel kampioen, bij de jongensteams én met de landenteams.

Allesbeslissend

Het individuele kampioenschap spreekt natuurlijk het meest tot de verbeelding. In de finale versloeg Jurjen de Ier Keane Barry. Het werd een zenuwslopende eindstrijd. Tot 2-2 in sets en 1-1 in sets ging het gelijk op. Toen volgde de allesbeslissende derde leg. Daarin kwam zijn tegenstander op honderd en had Jurjen nog 155 te gooien.

Nuchter verhaal

'Ik gooide triple twintig, daarna triple negentien en toen had ik alleen nog dubbel negentien over. Ik legde aan en mijn handen begonnen te trillen. Ik stapte toen even terug, stapte weer naar voren en gooide pats in de dubbel. Toen begon het Nederlandse kamp te juichen en ik ook', vertelt Jurjen zijn nuchter verhaal.

Maar zo'n moeilijke finish is alleen voor de echt grote darters weggelegd.

Grote voorbeeld

De Zevenhuister scholier ziet in de Schotse ex-wereldkampioen Gary Anderson zijn grote voorbeeld. 'Die man gooit zo makkelijk en natuurlijk. Dat vind ik heel mooi om naar te kijken'.

Jurjen ziet zichzelf nog niet meteen tussen de grote jongens als Anderson, Van Gerwen, Cross en Van Barneveld staan. 'Ik ga het eerst proberen tussen de jongens van 16 tot en met 23 jaar van de PDC (de grootste dartbond, red.). Maar zover is het nog lang niet. Eerst maar eens heel veel trainen'.

Jurjen hoeft daarvoor niet meer naar de zolder van het ouderlijk huis. Inmiddels is het dartbord verhuist naar een prominente plek in de woonkamer.

