Brouwer begint goed aan EK in eigen land

Alexander Brouwer en zijn partner in crime Robert Meeuwsen. (Foto: Twitter/@NLbeachvolleybal)

De Groningse beachvolleyballer Alexander Brouwer is goed begonnen aan het EK Beachvolleybal. Met partner Robert Meeuwsen werd met 2-0 gewonnen van een Turks koppel.

In Den Haag werden Murat Giginoglu en Volkan Gögtepe met 25-23 en 21-19 aan de kant gezet.

Achtste finales

Woensdag om 19.30 uur is het Belgische duo Koekelkoren/Van Walle de tegenstander. Als Brouwer en Meeuwsen als eerste eindigen in de poule van vier, plaatsen ze zich direct voor de achtste finales.

Als ze tweede of derde in de poule worden, moeten ze eerst een tussenronde spelen. Zondag worden de halve finales en de finale gespeeld, ook in Den Haag.

