Gebed zonder einde: partijen willen duidelijkheid omtrent zonnepark

Inwoners van Finsterwolde weten al maandenlang niet waar zij aan toe zijn, het uitvoerende bedrijf F&S Solar wacht al tijden op duidelijkheid en de politiek verlangt naar een antwoord op de vraag: 'Is er wel of geen draagvlak voor een zonnepark?'

Er wordt ondertussen al bijna een jaar over het eventuele park gesproken. Een onafhankelijk onderzoek naar draagvlak is de volgende stap.

Onderzoek

Een meerderheid van politiek Oldambt is namelijk voor het doen van een onafhankelijk onderzoek naar het (gebrek aan) draagvlak in Finsterwolde. Inwoners van het dorp mogen dus aangeven of zij de komst van een park wel of niet zien zitten.

Dat onderzoek moet ervoor zorgen dat er langzaam maar zeker een einde in zicht komt. De gemeenteraad wil op basis van de uitslag van dat onderzoek bepalen of zij wel of geen groen licht geeft voor het zonnepark ter grootte van circa vijftien hectare.

Duidelijkheid

De meningen van de raadsleden en de tegenstanders van het park zijn tot nu toe vaak aan bod geweest, de stem van F&S Solar, het bedrijf dat het park wil realiseren, niet.

Volgens Ivanka Meuleman, mede-eigenaar van het bedrijf, leek het haar beter om zichzelf terughoudend op te stellen. 'De tegenstanders waren zeer persoonlijk gericht, dat kan niet de bedoeling zijn.'

Volgens Meuleman vertraagt een onafhankelijk onderzoek het gehele proces. 'Ik weet dat een heel groot deel van Finsterwolde geen probleem heeft met het park. Ik hoop dat de verklaring van geen bedenkingen, die nodig is voor een vergunning, zo snel mogelijk komt, want ik wacht al bijna een jaar.'

Draagvlak?

Volgens Meuleman is er dus draagvlak, volgens actiegroep ZUN Finnewold alles behalve. Daarin zijn de tegenstanders van het park vertegenwoordigd. Wie van de twee het draagvlak het beste inschat, moet eind dit jaar duidelijk worden.

De gemeente stelt voor het draagvlakonderzoek 17.000 euro beschikbaar.

