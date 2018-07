Illegale mestbassinbouwer heeft geluk; de woede is gaan liggen

De illegale mestbassinbouwer in 't Waar mag zijn handjes dichtknijpen. De woede bij een deel van politiek Oldambt is gaan liggen en de weg richting een vergunning ligt weer open.

Een meerderheid van de gemeenteraad versperde eerder nog de weg richting een vergunning.



Illegaal mestbassin

Een melkveehouder in 't Waar heeft een mestbassin gebouwd, terwijl hij daar geen vergunning voor had. De man heeft toegegeven dat hij willens en wetens illegaal is gaan bouwen. Ook heeft hij zonder toestemming bomen gekapt.

De gemeenteraad van Oldambt toonde geen berouw. Toen de man een vergunningsaanvraag deed, werd die door een meerderheid van de raad van tafel geveegd. Het meewerken aan het vergunning zou volgens de partijen het signaal afgeven dat de man wordt beloond voor zijn illegale handelen.



Dilemma

Toch stond de vergunningsaanvraag maandagavond weer op de agenda. Het mestbassin is illegaal gebouwd, maar voldoet aan de eisen die voor een mestbassin op die locatie gesteld zijn. Opnieuw voor een vergunning gaan liggen kan leiden tot een rechtszaak die, zo denkt PvdA-wethouder Laura Broekhuizen, waarschijnlijk verloren gaat.

Een meerderheid van de gemeenteraad kiest eieren voor zijn geld. Het geeft een zogenaamde verklaring van geen bedenkingen af, die de melkveehouder nodig heeft om uiteindelijk een vergunning te krijgen.



Rechtszaak

De gemeente Oldambt hoeft zich dus niet op te maken voor een rechtszaak. De mestbassinbouwer wel. Hij wordt door de gemeente Oldambt vervolgd voor de illegale activiteiten. Dat is nog onder de rechter.

