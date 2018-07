Omwonenden bezorgd over verkeerssituatie bij campus Langeleegte

Enkele tientallen omwonenden van de Langeleegte lieten zich maandagavond informeren over de bouw van het Leer- en Sportpark Langeleegte. Ze waren niet afwijzend ten opzichte van de plannen, al is er bezorgdheid om de verkeerssituatie.

Omwonende Anton Huizinga verwoordt het als volgt: 'Het plan ziet er goed uit, maar we maken ons toch zorgen over de verkeerssituatie. De Robijnlaan wordt in dit plan afgesloten en dat baart ons toch zorgen.'

Ontsluitingswegen

Hij is niet de enige, want er zijn meer die zich afvragen of het mogelijk afsluiten van de Robijnlaan wel goed is voor de wijk Zilverpark. Dick van der Woude uit de Pottenbakkersstraat vraagt zich dat ook af.

'Het plan op zichzelf is niks mis mee. Waar we meer mee zitten zijn de ontsluitingswegen', stelt hij. 'Ook de aanvoer van de cursisten geeft zorgen. Als dat groeit tot 2.400 met de leerlingen van Ubbo Emmius erbij, dan denk ik: we worden overspoeld met fietsers. We hebben nu al moeite om soms de wijk uit te komen, dus dat wordt een probleem.'

Vertrouwen

Van der Woude heeft er desalniettemin vertrouwen in dat het goed komt. 'Ik wil niet negatief denken, zo ben ik niet. We kunnen hier onze mening geven, dat is goed en ik vertrouw erop dat ze er wat mee gaan doen.'

Welkome input

Wethouder Henk-Jan Schmaal (GemeenteBelangen) geeft aan dat de input bij de voorlichtingsavond welkom is.

'De opmerkingen die we gehoord hebben, zijn goed voor te stellen. We gaan het verkeerscirculatieplan goed onder de loep nemen, met de argumenten die we nu gehoord hebben. Ook gaan we opmerkingen over andere gedeelten meenemen. Het is daarom altijd zinvol om zo'n avond te organiseren.'

