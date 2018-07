Vierdaagse-wandelaar: 'Ik heb heerlijke koele sokken aan!'

Wandelaars kunnen 30, 40 of 50 kilometer per dag lopen (Foto: Robert van Haarst)

De 102e editie van de Nijmeegse Vierdaagse is dinsdagmorgen van start gegaan. 44.000 wandelaars gaan vier dagen 30, 40 of 50 kilometer lopen. 'Ik heb heerlijke hoge stevige schoenen aan', zegt Roelie Homan-Keuze uit Schildwolde.

Om 04:00 uur vanochtend startten de eerste wandelaars. Er staan rond de 750 vrijwilligers van het Rode Kruis klaar om de blaren van de wandelaars door te prikken. Vorig jaar werden er rond de 17.000 blaren doorgeprikt.

De Dag van Elst

De eerste wandeldag staat bekend als de Dag van Elst. De lopers trekken door de Betuwe richting Arnhem en komen via Bemmel weer terug naar Nijmegen. Aan de Vierdaagse doen dit jaar 82 nationaliteiten mee. Zo ook een groot aantal Groningers.

Koele sokken

Homan-Keuze uit Schildwolde doet voor de achtste keer mee. 'Ik heb heerlijke koele sokken aan en ik hoop dat ze het tot de helft redden. Dan ga ik ze omwisselen.' Ze doet dit jaar weer mee, omdat haar schoonzoon en dochter ook van start zijn gegaan.

Ik heb mij voorgenomen om heel rustig te lopen Roelie Homan-Keuze

'Ik begin normaal gesproken om zes uur, maar ik ben iets later. Ik kan zo langer doorlopen.' Roelie verwacht dat ze rond half 3 finisht. 'Ik heb mij voorgenomen om heel rustig te lopen, want het is nu al warm.'

Geweldige ervaring

Cor Meijer uit Veendam voelt zich helemaal super. 'Het gaat goed, het weer is goed en er zijn veel zwaaiende mensen langs de weg.' Cor loopt vandaag 40 kilometer. Voor de Vierdaagse heeft hij hard getraind met zijn wandelmaatje in het weekend. 'Het feit dat ik nu weer kan mee doen en dat je over de dijk kan lopen, is een geweldige ervaring.'

Lekker koel

'Het mag van mij wel een klein beetje motregenen. Lekker koel', zegt Robert van Haarst uit Delfzijl. Hij loopt voor de zevende keer. 'Ja, waarom ik dat doe, geen idee. Ik hoef het niet te doen. Maar het is zo'n mooie route.' Volgens Robert is Vierdaagse altijd een feest. 'De mensen langs de weg maken er een feestje van en wij feesten mee.' Het enige dat Robert mist is Radio Noord.

Vaak gaan mensen anders lopen als ze een pijntje hebben. Niet doen! Sikko Dijkema

Goede wandeltechniek

Sikko Dijkema uit Garrelsweer was bij de 100ste Vierdaagse ereloper. Dit hield in dat hij één dag een dubbele afstand heeft gelopen. 'Ik heb toen gelijk de eerste dag 50 kilometer gelopen. Daarna anderhalf uur pauze genomen en toen nog een keer 50 kilometer gelopen.'

Sikko heeft nooit blaren gehad en dat komt door goede schoenen, sokken en de juiste wandeltechniek. 'Je moet je pas afmaken. Vaak gaan mensen anders lopen als ze een pijntje hebben. Niet doen!' Wat de volgende uitdaging gaat worden, weet hij nog niet.

Ik ga zeker nog door tot mijn elfde editie. Dan krijg je een gouden kroontje Herman Stuut

Gouden kroontje

71 jaar en voor de achtste keer de Nijmeegse Vierdaagse lopen. Herman Stuut uit Garrelsweer doet dat even. 'Ik heb wel getraind hoor! En dit is zeker niet de laatste keer. Ik ga zeker nog door tot mijn elfde editie. Dan krijg je een gouden kroontje.'

Herman loopt alleen. 'Voor zover je het alleen kan noemen. Ik loop met 44.000 andere wandelaars.' Hij vindt de praatjes en de ontmoetingen van nieuwe mensen erg leuk. Zijn vrouw had de redactie van RTV Noord gemaild en ze wilde heel graag de groetjes doen. Dus bij dezen Herman: de groetjes van je vrouw Corrie!

