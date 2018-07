Rondje Groningen: Poetin zoekt een tijdelijk baasje

De zomervakantie staat voor de deur. Maar wie past er op je hond of kat als je weg bent? En wie op je egel? Dergelijke levensvragen en meer in deze editie van Rondje Groningen.

1) Andere naam voor Kiss & Ride

2) Sprintwonder op het veld met Hiariej?

Tom Hiariej heeft inmiddels zijn eerste voetbalseizoen achter de rug bij zijn Australische broodheer Central Coast Mariners. En in zijn tweede seizoen lijkt hij gezelschap te krijgen van sprintwonder Usain Bolt, die een proefperiode bij de club in overweging heeft.



3) Ode aan Ede

Gewoon een Bed & Breakfast in Oosterwijtwerd. Of moeten we het een museum noemen?



4) Poetins Place

Altijd op een stekelige Russische leider willen passen? Dit is je kans:



5) 'Freek' in Bourtange

Freek Vonk is er niks bij. Bianca spot in Bourtange een zeldzame diersoort.



6) Spot de FC'er

Het is internationale emoji-dag. Fox Sports maakt een emoji-elftal. Spot jij de FC'er?



7) Ondertussen bij onze zuiderburen

Ook diep in Drenthe trilt de grond.



8) Oeps, geen water

Wat gebeurt er in een ziekenhuis als er ineens geen water meer is? Het Martini Ziekenhuis geeft een inkijkje in de dag van gisteren.



9) Lekker badderen

Wat doe je als het buiten warm is, het al dagen niet heeft geregend, en bovenal: wanneer je een vogel bent? Juist. Lekker badderen.

