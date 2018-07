Beladen sponsorloop Pekelder basisschool: 'Zelfs steun tot in Utrecht'

Op OBS Hendrik Wester in Oude Pekela vindt dinsdag de jaarlijkse sponsorloop plaats. Een beladen sponsorloop, want de opbrengsten gaan naar het Duchenne Parent Project. Aiden uit groep 3 kampt met de ziekte van Duchenne.

'Duchenne is een spierziekte waarbij de spieren langzamerhand worden omgezet in vet', legt Aidens moeder Ria uit. 'Die spieren komen niet meer terug, waardoor je steeds moeilijker kunt bewegen. Zelfs knuffelen kan niet meer, maar ook ademen gaat steeds moeizamer', sombert ze.

Lage levensverwachting

De levensverwachting voor mensen met de ziekte is niet hoog en ligt tussen de 30 en 35 jaar. Door verbeterde behandelingsmogelijkheden ligt deze leeftijd wel hoger dan voorheen en juist daarom is onderzoek belangrijk. Aiden zit nog niet in een rolstoel, maar heeft bijvoorbeeld wel moeite om te voetballen.

Ik ga iedereen aanmoedigen, heel hard! Aiden

'We waren verrast dat de school het Duchenne Parent Project dit jaar wil steunen met de sponsorloop', zegt vader Vicento. 'Omdat Aiden leerling van de school is, hopen we dat alle deelnemers zich extra betrokken voelen om voor een zo hoog mogelijke opbrengst te zorgen', spreekt hij hoopvol uit.

Extra speciaal

De zus van Aiden, Leto, zit op dezelfde school als haar broertje en loopt ook mee. Voor haar is de sponsorloop extra speciaal. Meteen toen bekend werd dat er dit jaar geld voor Duchenne zou worden ingezameld, had dat het nodige effect.

'Er kwamen mensen onaangekondigd aan de deur met geld in envelopjes om Leto tijdens de sponsorloop te steunen. Daarnaast krijgen we niet alleen steun uit de buurt, want zelfs tot in Utrecht wordt de sponsorloop gesteund. Hartverwarmend.'

Aiden moedigt aan

Aiden beseft alles door zijn jonge leeftijd soms nog niet allemaal even goed, maar dat zijn medescholieren zich vandaag allemaal in het zweet werken doet hem zichtbaar goed. 'Ik ga iedereen aanmoedigen, heel hard!', roept hij enthousiast.

Aiden en zijn lotgenoten met de ziekte van Duchenne ook financieel steunen om onderzoek naar de ziekte mogelijk te maken? Klik hier.