Deze dag: Schilderijen Helmantel weer terecht

Om kwart voor twee 's nachts wordt Henk Helmantel gebeld met het goede nieuws: de schilderijen zijn gevonden. De doeken zijn in februari 2000 gestolen uit de expositieruimte in Westeremden. De 36 kunstwerken met een verzekerde waarde van anderhalf miljoen gulden, zijn onbeschadigd teruggevonden op deze dag in de geschiedenis, 18 juli 2000.

Het blijkt allemaal om een 'ontvoeringszaak' te gaan met de bedoeling losgeld te eisen voor de doeken. Bij de overhandiging van de gevraagde 300.000 euro op een parkeerplaats aan de A1 bij Rijssen, zijn een man en een vrouw meteen gearresteerd. Ze hadden de helft van de schilderijen bij zich. Later op de avond zijn bij huiszoekingen in Rijssen en Almelo de overige doeken aangetroffen. De schilder zelf kan zijn geluk niet op: 'Dit is fantastisch!'

Meteen na de roof in februari zijn de eerste contacten gelegd met de familie Helmantel. Dat gaat tot drie keer toe mis, waarna de dieven maandenlang niets van zich laten horen. Uitgerekend op een moment dat de schilder en zijn vrouw de zondagse kerkdienst bijwonen, komt een telefoontje binnen dat de 14-jarige dochter van de schilder aanneemt. De boeven eisen 300.000 euro losgeld voor de schilderijen. Het meisje moet vooral niets tegen de politie zeggen. 'Anders zal het slecht met je aflopen', wordt er gedreigd. Overstuur rent ze naar haar ouders in de kerk.

De advocaat van hoofdverdachte Mannie L. uit Rijssen schetst drie maanden later tijdens de rechtszaak het beeld van een man die vooral een grote kluns is, totaal ongeschikt als crimineel. Mannie zou het allemaal niet zo kwaad zou hebben bedoeld. Maar rechter Wieland, tegenwoordig de man die moet oordelen over de daden van Willem Holleeder, gaat er niet in mee. Hij vindt het een zeer serieus misdrijf en veroordeelt Mannie tot drie jaar cel, de andere hoofdverdachte krijgt twee en een half jaar cel.

De politie is achteraf ingenomen met de gevolgde strategie in het opsporingsonderzoek. De doeken waren te bekend in binnen- en buitenland, dus verkoop was geen optie. En ook al liepen de eerste contacten in februari op niets uit, het was een kwestie van geduld. De rovers moesten wel weer contact opnemen. Onderzoeksleider Siemons: 'We hebben gewoon gewacht. We zijn doorgegaan tot de daders wat moesten.' Dat leidt tot de goede afloop op deze dag in de geschiedenis, 18 juli 2000.