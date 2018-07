Vindicat krijgt extra tijd voor cultuuromslag

Vindicat krijgt een maand extra tijd om de interne cultuur te veranderen. Dat heeft de studentenvereniging samen met een accreditatiecommissie besloten.

Na die maand wordt gekeken of Vindicat weer beurzen krijgt van de Rijksuniversiteit Groningen en Hanzehogeschool.

Aanvankelijk zou de accreditatiecommissie rond 15 augustus kijken of Vindicat voldoende is veranderd. Dit naar aanleiding van een reeks incidenten. Vindicat moet dan onder meer een gedragscode en uitgebreide incidentenregistratie hebben.

'Willen het heel goed doen'

De deadline wordt nu dus ongeveer een maand opgeschoven. 'We zijn de eersten die dit doen in Nederland', zegt woordvoerder Jorien Bakker van de RUG over het accreditatieproces. 'We willen het heel goed doen.'

Volgens Bakker hebben de commissie en Vindicat gezamenlijk besloten pas in september met een oordeel te komen.

Als de accreditatie wordt verlengd, krijgt het bestuur van Vindicat weer geld van de onderwijsinstellingen. Wat er gebeurt als ze geen accreditatie krijgen, is nog de vraag. Mogelijk krijgen ze enkele jaren geen beurzen meer.

Mishandeling

Afgelopen studiejaar stond Vindicat al onder verscherpt toezicht. Omdat er toch nog enkele indicenten waren, is besloten de beurzen voor het huidige bestuur niet uit te keren. Zo werd eind vorig jaar een lid mishandeld. Dat werd ondanks eerdere beloften niet gemeld bij de accreditatiecommissie.

Er ging jaarlijks 33.000 euro naar Vindicat uit het zogenaamde 'profileringsfonds'. Dat is bedoeld om bestuursleden financieel te ondersteunen. Zij lopen door hun bestuursactiviteiten vaak studievertraging op.

