Oldambt wil nieuwe burgemeester die tussen de mensen staat

De nieuwe burgemeester van Oldambt moet iemand zijn die tussen de Oldambtsters staat, makkelijk benaderbaar is en ook naar de inwoners luistert. Dat staat in de profielschets voor de nieuwe burgemeester.

Eerlijk en betrokken

De gemeente heeft in een enquête ook de inwoners mee laten praten. Zij geven aan dat het vooral belangrijk is dat de nieuwe burgemeester open, eerlijk en betrokken is. De inwoners zien graag een sociale, toegankelijke en benaderbare burgemeester. Het liefst ook een met een gezonde dosis humor.

De nieuwe burgervader of -moeder moet volgens de inwoners en de gemeenteraad ook daadkrachtig zijn en besluiten durven nemen. Met een groot netwerk moet de nieuwe eerste burgermeester opkomen voor de belangen van Oldambt.

Duits

Wat ook opvalt is de blik naar het oosten van de gemeenteraad. De nieuwe burgemeester moet namelijk Duits kunnen spreken of bereid zijn dat zo snel mogelijk te willen leren.

Pieter Smit

De reden voor de zoektocht naar een nieuwe burgemeester is in Oldambt een treurige. Op 10 april van dit jaar overleed burgemeester Pieter Smit plotseling aan een hartstilstand. Smit werd 54 jaar.

De gemeente Oldambt heeft nu een tijdelijke burgemeester om de komende tijd te overbruggen. Tot uiterlijk 1 januari 2019 neemt Rika Pot de honneurs waar als eerste burger van Oldambt.