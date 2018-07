Lopend Vuur: Al die adviezen over droogte vind ik betuttelend

Al wekenlang is het zonnig en droog weer. Daar kwam maandag een storing in de wateraanvoer in Stad en omgeving bij.

De adviezen van diverse organisaties komen momenteel bijna dagelijks voorbij.

- 'Wees zuinig met water, zeker op piekmomenten'

- 'Wees voorzichtig met vuur. Gooi geen peuken in de berm'

Maar ook:

- 'Smeer je goed in als je in de zon gaat'

- 'Laat honden niet in de warme auto achter'

Wat vind jij van al die adviezen? Trek je je daar iets van aan of vind je het juist overdreven?

Praat mee

Douche je een paar minuten minder of sproei je er gewoon lustig op los in de toene? Praat mee op Facebook of via 050-3188288.

Drank in het verkeer

In ons Lopend Vuur van maandag hadden we het over alcohol in het verkeer. Bijna 5500 mensen brachten hun stem uit. Meer dan 80 procent kruipt alleen nuchter achter het stuur.

En als onze stemmers dan toch met een slok op de weg opgaan, houdt meer dan de helft het bij één drankje. Zo'n 35 procent vertrouwt zichzelf nog na twee drankjes. Eén op de tien mensen denkt nog goed te kunnen rijden als 'ie te veel op heeft.