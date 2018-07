Grootste partij ziet weinig in nieuw gemeentehuis Westerwolde

In Westerwolde moet een knoop worden doorgehakt wat het nieuwe gemeentehuis moet worden. (Foto: Marten Nauta/RTV Noord en Groningen in Beeld)

De grootste partij in de gemeenteraad van Westerwolde, Gemeentebelangen, ziet weinig in de komst van een nieuw gemeentehuis. Dat gemeentehuis zou de gemeentelijke gebouwen in Sellingen en Wedde mogelijk vervangen.

Westerwolde kent nu twee gemeentehuizen: één in Wedde en één in Sellingen. Burgemeester Klaassen gaf eerder aan dat hij die situatie 'niet heel efficiënt' vindt, mede omdat medewerkers nu vaak tussen beide locaties heen en weer moeten rijden.

Drie opties

Om die reden loopt op dit moment een onderzoek naar de gemeentelijke huisvesting in de grensgemeente. Na afronding van het onderzoek zijn er drie opties: verdergaan in de situatie met twee gemeentehuizen, een nieuw gemeentehuis bouwen, of teruggaan naar één van de huidige locaties, die dan een verbouwing zal moeten ondergaan.

Kosten

Gerard Heijne, fractievoorzitter van Gemeentebelangen, verwacht dat de kosten voor nieuwbouw hoog zullen uitvallen. 'Daarom willen wij in principe geen nieuwbouw. Op korte termijn is het verbouwen van één van de twee gemeentehuizen de beste optie.'

Heijne weet niet welke van de twee gemeentehuizen het beste is om open te houden. 'Het gaat erom wat economisch het best haalbaar is.' Het andere gemeentehuis moet de gemeente volgens Heijne afstoten.

'Niet nodeloos geld uitgeven'

Burgemeester Klaassen van Westerwolde laat weten de uitkomsten van het onderzoek in september te verwachten.

Hij zegt ook er een theoretische mogelijkheid is dat nieuwbouw op langere termijn aanzienlijk goedkoper is dan het verbouwen van één van de twee huidige gemeentehuizen. Verder benadrukt Klaassen niet 'nodeloos geld uit te willen geven' in de huidige financiële situatie van Westerwolde.

