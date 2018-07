Waterbedrijf Groningen: Ommeland gebruikt 35 procent meer water door droogte

Op het platteland van Groningen wordt door de droogte 35 procent meer water gebruikt dan normaal. In de stad is dat 5 procent. Dat zegt Waterbedrijf Groningen.

Tuin

Dat de stijging in de provincie groter is dan in de stad komt vooral doordat Stadjers kleinere of helemaal geen tuin hebben', verklaart woordvoerder Tabitha Petter van het waterbedrijf.

Omgerekend komt het erop neer dat er in de provincie per uur bijna 3 miljoen liter drinkwater meer wordt verbruikt, en in de stad 400.000 liter. Ter vergelijking: bij het vullen van de zwembaden van De Papiermolen wordt 4,5 miljoen liter water gebruikt.

Druk verlagen

Volgens Waterbedrijf Groningen is het nog niet nodig de waterconsumptie kunstmatig te verlagen door druk in de leidingen te verlagen, zoals waterbedrijf Vitens wél doet. 'Maar de verwachting is dat de droogte nog lang aanhoudt, dus als het verbruik blijft stijgen is het zeker een mogelijkheid', zegt Petter. 'We denken dat er in de provincie overmorgen al 55 procent meer water dan normaal gebruikt wordt'.

Zuinig

Voor nu herhaalt het Waterbedrijf Groningen het verzoek om vooral zuinig te zijn met water, dus niet autowassen, niet sproeien en korter en minder vaak douchen.