Leverancier apparatuur 'hennepfabriek' Foxhol gearresteerd

Het bedrijf dat de 'hennepfabriek' in Foxhol van apparatuur voorzag, is door de politie opgerold. (Foto: politie.nl (Archief))

Het bedrijf dat de 'hennepfabriek' van Foxhol van apparatuur voorzag, is opgerold bij een grote hennepactie van de politie. Er zijn vijf mensen aangehouden.

Vanuit een bedrijfspand in Leeuwarden werd apparatuur verkocht voor het kweken van wiet. Diezelfde apparatuur werd begin juni ook gevonden in Foxhol. Daar zat in het voormalige hoofdkantoor van Avebe een kwekerij met minstens 6.000 planten. Er werden destijds zes mensen gearresteerd.

Elf panden doorzocht

De apparatuur van de Leeuwarders werd ook geleverd aan andere hennepkwekerijen in het Noorden. In en rond de Friese hoofdstad werden dinsdag elf panden doorzocht. Het gaat om een groot onderzoek naar de georganiseerde hennepteelt, volgens de politie.

Lees ook:

- Wietkwekers Foxhol duperen Enexis voor meer dan een ton

- Zo ziet de hennepkwekerij in Foxhol er vanbinnen uit

- Hennepkwekerij met duizenden planten in oud-hoofdkantoor Avebe