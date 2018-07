Grafschenner met volle tas aangehouden op kerkhof

Twee verdachten van grafschennis zijn maandag aangehouden op begraafplaats De Stille Hof in Hoogezand. Het gaat om twee mannen van 29 en 37 jaar, allebei afkomstig uit Muntendam.

Er wordt nog onderzocht of ze met andere diefstallen op begraafplaatsen de laatste tijd te maken hebben.

Aan het eind van de middag zag de politie een man op de begraafplaats die zich verdacht gedroeg. Hij had spullen in zijn tas die hij van graven had gestolen. Daarna bleek er een tweede verdachte bij te horen. Wat er precies was gestolen, kan de politie niet zeggen.

Het is onduidelijk of er een link is met de diefstallen op andere begraafplaatsen de afgelopen weken. Onder meer in Muntendam, Meeden en Wildervanksterdallen werden er items van graven gestolen. Sindsdien is er extra surveillance.

Lees ook:

- 'Wie heeft de urn van mijn vader gestolen? Ik kook van woede'

- Grafschennis in Meeden en Muntendam: 'Hier zijn geen woorden voor'