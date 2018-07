Droogte: heb je al aan deze verrassende gevolgen gedacht?

Waar denk jij aan bij droogte? Aan het gras dat steeds geler wordt en de bloemen die hun kopjes laten hangen? Vast ook aan de boeren die het moeilijk hebben. Maar heb je al aan deze gevolgen van de droogte gedacht?

Dit zijn tien verrassende negatieve én positieve consequenties van de droogte in ons land:

1. Omgekeerde wereld: het water beschermt de dijken.

Wat zeg je? De dijken beschermen ons toch tegen het water? Zeker, maar nu het zo droog is, verschijnen de eerste scheuren in de dijken. En dus wordt water aangerukt om onze dijken te beschermen.

2. Herfst in juli.

Vallende bladeren in hartje zomer. Dit 'verdedigingsmechanisme' van bomen levert mooie plaatjes op.

3. Waterreservoir wordt ballenbad.

Een waterreservoir heeft geen natuurlijk verdedigingsmechanisme en dus moet iets anders worden ingezet om verdamping tegen te gaan.

4. Blije archeologen.

Dit is de kans voor archeologen om zich onsterfelijk te maken. Vooral vanuit de lucht worden historische sporen zichtbaar. Check deze ontdekking in Ierland.

5. Verbaasde koeien.

Je ziet ze verdwaasd staan kijken in de wei. Het moet zoiets zijn als snert eten op een snikhete dag. En hoort hooi niet in een ruif?

6. Uche uche!

Als je denkt aan boeren en droogte, dan krijg je waarschijnlijk visioenen van een mislukte oogst. Maar wat dacht je van stoflongen?

7. Meer vlinders! Of toch niet?

Zie jij ook allerlei soorten fladderen in je tuin? Is dat nu positief of negatief?

Ze vallen in ieder geval wel extra op:

8. Vakantie in eigen tuin.

Geen lange files of jengelende kinderen op de achterbank. Plaats een foto van je eigen tuin op Instagram en iedereen denkt dat je in de binnenlanden van Spanje zit.

9. Blij met regen.

Wie had dat ooit gedacht? Nederlanders die blij zijn met regen.

Deze regengeur heeft zelfs een naam:

Aan de andere kant levert de droogte ook bezorgde ouders op:

10) Geintje!

Belgische humor droogt nooit op.

