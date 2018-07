Op autovakantie in Europa? Dit moet je weten

Nog een paar dagen en dan hebben we in het noorden officieel zomervakantie. Maar waar moet je allemaal op letten als je binnen Europa met de auto op pad gaat? We vragen het de ANWB.

'Het is in grote lijnen hetzelfde gebleven als vorig jaar', zegt verkoopadviseur Nick Akkerman van de ANWB-winkel in Groningen. Wél nieuw deze zomer is de automatische tolbetaling in Italië.

Italië, Spanje en Portugal

'De tol in Italië kon je de voorgaande jaren betalen met contant geld of een creditcard. Dat kan nu ook met een tolbadge. Dat is een automatisch betaalmiddel. Die wordt in de winkel aan je naam en rekening gekoppeld. De tol wordt na je vakantie per automatische incasso van je rekening afgeschreven.'

'Er staat en grote T boven de tolpoortjes en de borden zijn geel van kleur. Je rijdt automatisch door met 30 kilometer per uur. Het is een supersysteem.'

In sommige Italiaanse steden gelden milieuzones. Hier kun je voor je op vakantie gaat naar Italië niets voor regelen. Er worden in de zones eisen gesteld aan het bouwjaar en de uitstoot van je auto. 'Ter plekke koop je een soort eendagskaart. Als je auto aan de eisen voldoet, betaal je een toegangskaartje voor je auto.'

Net als in Italië wordt ook tol geheven in Spanje en Portugal. Voor laatstgenoemde landen heeft Akkerman geen bijzonderheden.

Frankrijk

Tol is ook onlosmakelijk verbonden met Frankrijk. Net als in Duitsland zijn ook hier milieuzones, tijdelijk en permanent. 'Als er veel milieuvervuiling is., wordt een tijdelijke zone ingevoerd in een bepaald gebied of bepaalde stad. Die sticker kun je alleen aanvragen via een Franse website. Dat moet je zelf doen.'

'Je krijgt de sticker een paar dagen later thuis per post. Als je al weg bent, nemen ze genoegen met een print van je bevestiging. Die is dan wel noodzakelijk.'

Duitsland

Voor Duitsland staat is dit jaar weinig nieuws onder de zon tijdens je autovakantie. Al stipt Akkerman ook hier aan dat voor bepaalde plekken milieustickers nodig zijn. 'Voor mensen die op doorreis zijn en alleen de snelwegen gebruiken, is dit niet nodig. Blijf je in Duitsland of overnacht je in een stad, dan ben je daar wél een milieusticker voor nodig.'

Zwitersland/Oostenrijk

'Daar heb je een autobaanveignet nodig, zodat je gebruik mag maken van de snelwegen. Het is handig om die vooraf te halen. Dan kun je daar gewoon in één keer doorrijden en hoef je niet apart te stoppen om hem te halen.'

'Als je naar Kroatië wilt, dan heb je voor Slovenië ook eentje nodig. Die veignetten zijn pas te koop vanaf Oostenrijk.'

Scandinavië

'In die landen moet je erom denken dat je een kampeerkaart meeneemt als je gaat kamperen. Die ben je verplicht als je van een camping of vrije kampeerplek in de natuur gebruik wilt maken.'

Algemene tips

'We adviseren een Europese pechservice te regelen. En een reisverzekering, waar je je bagage of medische kosten extra kunt verzekeren. En neem voor de onvoorziene uitgaven een creditcard mee. Daar kun je meer mee dan met contant geld of je bankpas.'

Nodig in de auto

Tot slot nog een checklist voor in je auto:

- Veiligheidshesjes, eentje per persoon

- Een gevarendriehoek

- Een verbanddoos.

- Twee alcoholtesters (alleen in Frankrijk).

Bon voyage, goede reis!