Onderwaterlessen in plaats van lastige rekensommen: 'Hééééél vervelend'

Kinderen zien tijdens de onderwaterlessen wat er allemaal in het water te zien is. (Foto: Stefan Bleeker/RTV Noord)

Bijna iedereen kent de Hoornseplas, maar weet je ook wat zich in het water afspeelt? Veel Groningse basisscholieren weten dat nu wel. Zij maakten dinsdag gebruik van de jaarlijkse onderwaterlessen.

Die lessen worden aangeboden door Natuur en Duurzaamheid Educatie (NDE) in de gemeente Groningen en veel basisscholen gingen daar graag op in. 'Kinderen zien tijdens deze lessen wat er allemaal in het water te zien is', vertelt Harry Holsteijn, die de lessen in goede banen leidt.

Schoon en gezond water

Het is volgens hem van belang dat kinderen bewust meemaken dat water leeft. 'We hebben het idee dat kinderen beter beseffen hoe belangrijk schoon en gezond water is, door zelf te ondervinden wat er in het water leeft.'

Terwijl een aantal kinderen gewapend met een duikbril, snorkel en zwemvliezen langs rent, legt Holsteijn uit dat je in de Hoornseplas wel een beetje geluk moet hebben om het onderwaterleven echt te ontdekken.

'Als je goed oplet, kun je hele verrassende dingen tegenkomen', zegt Holsteijn. 'Wat sommige mensen bijvoorbeeld niet weten is dat er onder dit wateroppervlak bijvoorbeeld een vlindersoort leeft. En voor kinderen is het natuurlijk extra leuk als er ineens een grote snoek voorbij zwemt.'

Visje en kevertjes

Twee basisscholieren die meedoen aan de onderwaterlessen zijn Donna en Lena, al kwamen zij dinsdagochtend vooral waterplanten tegen. 'En af en toe een klein visje of kevertjes. Maar vooral waterplanten. We hadden niet verwacht dat hier zo veel planten groeiden.'

Of beide meiden het vervelend vinden of dat ze een onderwaterles hebben terwijl ze ook in de schoolbanken lastige rekensommen hadden kunnen oplossen? 'Hééééél vervelend', zeggen ze lachend.