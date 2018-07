Deel dit artikel:











Provincie wordt donkerder; minder lantaarnpalen in het buitengebied In het buitengebied van de provincie Groningen zullen lantaarnpalen worden weggehaald. (Foto: Flickr / Murky1 (Creative Commons))

De provincie wordt in de toekomst 's avonds en 's nachts donkerder dan momenteel het geval is. Het provinciebestuur wil her en der lantaarnpalen weghalen, mits de verkeersveiligheid daarbij niet in het gedrang komt.

Door minder lantaarnpalen in het straatbeeld te plaatsen wil de provincie energie besparen, lichtvervuiling tegengaan en verstoring voor dieren beperken. Momenteel beheert de provincie zo'n 3500 lantaarnpalen. De komende jaren komen daar nog ongeveer vijfhonderd bij, omdat ze worden overgenomen van de gemeenten. Alternatieven De functie van de openbare verlichting moet worden overgenomen door innovatieve alternatieven, zoals een reflecterend wegdek of reflecterende lijnen. Voor het dierenwelzijn worden mogelijk andere kleuren licht gebruikt. Alle lantaarnpalen die worden vervangen, krijgen sowieso ledverlichting. Momenteel heeft ongeveer 25 procent van alle lantaarnpalen in de provincie ledverlichting. Lees ook: - Damster straten krijgen ledverlichting die 's nachts dimt

