Nog geen duidelijkheid over afsluiting zuidelijke ringweg

Het is onduidelijk of een deel van de zuidelijke ringweg vanaf vrijdag vijf weken dichtgaat. (Foto: Bouwfotografe.nl)

Het is nog niet duidelijk of een deel van de zuidelijke ringweg vanaf komende vrijdag vijf weken dichtgaat. Er is nog geen toestemming gegeven om de weg af te sluiten.

Volgens aanneemcombinatie Herepoort, de bouwer van de nieuwe zuidelijke ringweg, moet de stuurgroep van de ringweg vier dagen voor de geplande afsluiting nog een finale oordeel geven.

'Maar er is ook altijd gezegd dat de tijd krap is en daarom het besluit voor de afsluiting laat kan vallen', laat een woordvoerder namens de projectorganisatie weten.

Stuurgroep laat niks los

De stuurgroep bestaat uit Rijkswaterstaat, de gemeente Groningen en de provincie Groningen. Voorzitter van de groep is gedeputeerde Fleur Gräper (D66). Die wil nog niks loslaten over de situatie. 'Ik heb pas nieuws als er nieuws is. Het besluit kan in de komende uren of dagen vallen', laat ze weten.

De stuurgroep neemt een besluit op basis van het uitvoeringsontwerp. Dat plan is gemaakt door Herepoort. In het plan staat beschreven hoe de werkzaamheden uitgevoerd gaan worden. De afsluiting is nodig om extra vertraging te voorkomen.

De afsluiting

Als er toestemming voor de afsluiting wordt gegeven, wordt de zuidelijke ringweg in de richting van Hoogezand tussen het Julianaplein en de Europaweg afgesloten. De aannemer wil in die periode onder meer damwanden in de grond getrild.

Omrijden

Als de weg wordt afgesloten moet het verkeer omrijden via de noordelijke ringweg. Groningen Bereikbaar laat desgevraagd weten dat alle plannen voor de omleiding al geruime tijd klaarliggen. 'Het is alleen nog wachten op het definitieve besluit', aldus een woordvoerder.

