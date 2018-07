Deel dit artikel:











Oude bushokjes krijgen een tweede leven in Groningen Een vervallen bushokje in onze provincie. Deze staat in Zevenhuisjes tussen Garmerwolde en Ten Boer. (Foto: Google Streetview)

Refurbished: we kennen het al van telefoons of laptops, maar in Groningen krijgen we straks ook 52 refurbished bushokjes. Oude bushokjes die compleet gereviseerd zijn, zodat ze nog jaren meekunnen.

De provincie steekt zo'n 150 duizend euro in de tweedehands abri's. Volgens gedeputeerde Fleur Gräper (D66) kan de provincie op deze manier in meer bushokjes investeren. 'Als we ze helemaal nieuw zouden kopen, hadden we een stuk minder abri's gehad.' De bushokjes zullen overwegend andere bushokjes in verval vervangen. Mogelijk komen er ook bushokjes op enkele plekken waar nu alleen nog maar een paal bij de halte staat. Beluister ook: - Alle bushokjes in de provincie aangepakt (2016)