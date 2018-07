Woningcorporaties eisen duidelijkheid over versterking huizen

Woningcorporaties willen duidelijkheid over de versterking van 1588 huizen in het aardbevingsgebied. (Foto: Remko de Waal/RTV Noord)

Er moet snel duidelijkheid komen over de versterking van 1588 huizen in het aardbevingsgebied. Dat vinden de acht woningcorporaties die daar actief zijn.

In een verklaring eisen de betrokken bewoners, grotendeels huurders, dat ze snel horen waar ze aan toe zijn.

Ze reageren op de toezegging van minister Eric Wiebes van Economische Zaken, dat deze 1588 woningen in Overschild, Ten Boer, Appingedam en Delfzijl worden versterkt.

Onveilig

Volgens de Mijnraad hoeft als gevolg van het verder dichtdraaien van de gaskraan maar een deel van deze huizen te worden aangepakt. Het gevolg is dat een nog onbekend aantal woningen wordt aangepakt omdat ze onveilig zijn.

De rest van de 1588 huizen komt waarschijnlijk ook aan de beurt op grond van eerdere toezeggingen. In september komt daar duidelijkheid over.

Individuele woning

De corporaties dringen erop aan dat er snel meer bekend wordt. 'Het enige dat nu met spoed nodig is, is duidelijkheid van de minister over de veiligheid van iedere individuele woning die versterkt wordt', laat Gerke Brouwer van Woongroep Marenland weten.

De corporaties zijn er wel positief over dat de minister geld voor de versterkingsoperatie beschikbaar heeft gesteld.

'Wij kunnen eindelijk met bewoners en gemeenten aan de slag om een veilig Groningen te creëren. Maar ook met wat we de mensen hebben beloofd, zodra per adres duidelijk is waar wat moet gebeuren. Vanaf het moment dat die duidelijkheid er is, gaan wij in overleg met onze huurders.

