'Het water kan niet opraken, maar de pieken zijn steeds lastiger op te vangen'

Dat het kurkdroog is, is geen nieuws. Dat we van veel water gebruik maken ook niet. Maar kan ons water uiteindelijk opraken?

'Het water kan niet opraken', zegt Tabitha Petter van Waterbedrijf Groningen. 'Mensen kunnen wel merken dat er minder water uit de kraan komt. 'De productie van water gaat gewoon door. Het kan wel zijn dat er meer wordt gevraagd dan er wordt geleverd. Dan komt er veel minder water door het net.'

Spetter, pieter, pater

Vitens, verantwoordelijk voor het water in Friesland, Overijssel en in de Noordoostpolder geeft aan dat de waterdruk mogelijk wordt verlaagd vanwege droogte. In de Vitens-regio wordt dagelijks 45 procent meer water verbruikt dan normaal. In Groningen ligt dit percentage op 35 procent buiten de stad en 5 procent in de stad.

Piekmomenten

Tussen 18:00 en 22:00 uur zijn de problemen het grootst voor Waterbedrijf Groningen. 'In de pieken van thuiskomen denken mensen: we gaan even de tuin sproeien, want het wordt koeler. Die pieken zijn steeds lastiger op te vangen. Dat heeft met de voorraden te maken. Maar als iedereen meehelpt, kunnen we dit volhouden.'

