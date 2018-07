Het torentje van Spiek krijgt flinke restauratiesubsidie

Een aantal bekende Rijksmonumenten krijgt een restauratiesubsidie. Daaronder valt ook het door Ede Staal bezongen torentje van Spiek. Voor de restauratie van het gebouw is 370.000 euro vrijgemaakt.

Het geld komt uit een potje bedoeld voor groot onderhoud bij Rijksmonumenten in het aardbevingsgebied. Minister Van Engelshoven (D66) van Cultuur maakte eerder dit jaar geld vrij voor de Rijksmonumenten.

De totale kosten voor de restauratie van de Andreaskerk en de bijbehorende toren in Spijk bedragen zes ton. De kerk en toren worden van binnen en van buiten aangepakt. Met deze subsidie is de financiering al een eind op weg.

Op Roakeldaishal

Een ander monument dat subsidie krijgt voor een restauratie, is de Op Roakeldaishal in Warffum. Voor de restauratie van het gymnastiekgebouw is zo'n 180.000 euro beschikbaar. De totale kosten bedragen 250.000 euro.

Van Mesdagkliniek

Voor het Westgebouw van Forensisch Psychiatrisch Centrum Dr. S van Mesdag in de stad is 150.000 euro subsidie om scheurvorming op de zolder te herstellen. De totale kosten van die aanpak bedragen 245.000 euro.

Verder krijgen nog vijf woonhuizen die ook een Rijksmonument zijn een subsidie van de provincie.

