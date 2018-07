Gemeentebelangen: 'Bouw kippenstal in de Eemspolder'

De grote kippenschuur moet niet aan de rand van Roodeschool komen, maar ver buiten de bebouwing in de Eemspolder. Dat wil Gemeentebelangen Eemsmond.

Het gaat om plannen van boer Van Os uit Uithuizermeeden waarover de afgelopen weken onrust is ontstaan in Roodeschool.

Tweehonderd bezwaren

Van Os wil aan de Hooilandseweg een kippenschuur bouwen voor 48.000 leghennen. Omwonenden verzetten zich omdat ze bang zijn voor stank, fijnstof en lawaaioverlast als de wind verkeerd staat. Inmiddels zijn tweehonderd bezwaarschriften ingediend.

Afgelopen donderdagavond gaven Van Os en zijn vrouw tekst en uitleg over de plannen aan zo'n honderd bezorgde omwonenden. Toen zei Van Os dat hij drie jaar geleden wilde uitbreiden in de Eemspolder ten noorden van Uithuizen, maar dat werd tegengehouden door de gemeente Eemsmond en de provincie.

Nieuw leven inblazen

Gemeentebelangen-raadslid Eltjo Dijkhuis vindt dat die plannen een nieuw leven ingeblazen moeten worden: 'We willen dat ons college er alles aan doet om uit te zoeken wat hieraan gedaan kan worden. Want het is wel duidelijk dat een hele hoop mensen in Roodeschool dit niet zien zitten.'

Dijkhuis doelt niet op rechtszaken, maar mediation: 'Het lijkt erop dat de schuur aan de rand van Roodeschool qua regels en wetten een goeie kans van slagen heeft. Dan kunnen we beter samen met de eigenaar en de provincie kijken wat de beste oplossing is. Dat is in elk geval niet op de huidige plek.'

De gemeente Eemsmond kan nog niet zeggen waarom de uitbreiding drie jaar geleden is tegengehouden en of er opnieuw gekeken kan worden naar het alternatief in de Eemspolder.

