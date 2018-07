Er zijn meerdere gegadigden voor failliet Athleteshop

Er hebben zich meerdere belangstellenden gemeld voor een gehele of gedeeltelijke overname van de failliete webwinkel Athleteshop.

Of er partijen zijn die een volledige doorstart van het online-bedrijf van oud-topschaatser Yuri Solinger willen, dat wil Lars van Dijk van het faillissementsteam van BENK Advocaten niet zeggen. BENK treedt op als curator in het bankroet. Geïnteresseerden kunnen tot donderdagochtend een bod uitbrengen op de winkel in sport- en vrijetijdsspullen.

Site online

De website van Athleteshop staat weer online, maar er kan niks worden besteld. De site is actief om te voorkomen dat Athleteshop verder wegzakt in de resultaten van zoekmachines. 'Er kan niet gewinkeld worden, maar zolang de vindbaarheid er is behoudt de onderneming zijn waarde', aldus Van Dijk. 'Het genereert hopelijk een hogere waarde in de verkoop.'

Radiostilte

De voormalige leiding van Athleteshop mijdt alle publiciteit sinds het faillissement twee weken geleden. Op telefoontjes en berichten wordt door Yuri Solinger en andere leidinggevenden niet gereageerd.

Onder vuur

Vanuit de hoek van klanten is het minder rustig. Op sociale media ligt Athleteshop vanuit binnen- en buitenland nog altijd zwaar onder vuur. Klanten klagen erover dat tot kort voor het faillissement wel bestellingen geplaatst konden worden, terwijl Athleteshop wist dat het niet kon leveren.

Aansprakelijk

Of het klopt dat het bedrijf inderdaad willens en weten doorging met verkopen, daar wil Van Dijk niks over kwijt. Ook wil hij niet zeggen of dit met het oog op persoonlijke aansprakelijkheid van Solinger of anderen wordt onderzocht.

Schuld

Athleteshop ging failliet met achterlating van een schuld van ruim vier miljoen euro. Het bankroet kostte ongeveer 150 mensen hun baan.

