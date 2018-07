Waarom stroomt het water in het Reitdiep de andere kant op?

Is het jou al opgevallen? Het water in het Reitdiep stroomt de andere kant op.

Wat is er aan de hand? Dat en meer in Noord Vandaag.

In dit artikel zetten we de leukste en belangrijkste fragmenten uit Noord Vandaag op een rij. Noord Vandaag wordt elke doordeweekse dag uitgezonden vanaf 18.00 uur op TV Noord.



1) In de war

Waar komt het water in het Reitdiep vandaan en waar gaat het naar toe? En raken de vissen ook in de war nu het water de andere kant op stroomt? Bij het gemaal in Dorkwerd gaat Ronald Niemeijer op zoek naar het antwoord.

2) Dweilen met de kraan open

Door de droogte moeten we zuiniger omgaan met water. Maar wat blijkt? We verbruiken juist meer. Tabitha Petter van Waterbedrijf Groningen vertelt wat de consequenties daarvan kunnen zijn.

3) Hopboer

Fokko Prins uit Zuidbroek brouwde zelf bier, maar hij ziet meer toekomst in hop. Hij pakt de teelt van deze smaakmaker van bier professioneel aan.

4) Verdeeld dorp

Versterken of slopen? Die vraag verscheurt het 'bevingsdorp' Krewerd. Een 89-jarige inwoonster weet wel waarom de neuzen niet dezelfde kant op staan...

5) Dartdroom

Een jongensdroom is werkelijkheid geworden voor de 15-jarige Jurjen van de Velde uit Zevenhuizen. Afgelopen weekend werd hij drievoudig Europees kampioen darten in de Turkse hoofdstad Ankara. Jurjen vertoont zijn kunsten nog eens in onze studio.

6) Erfgoed

Sinds vorige week staat het Groningse snertkoken op de lijst van immaterieel cultureel erfgoed. Wij stellen, samen met onze kijkers en luisteraars, een lijst samen met Groninger tradities die ook op deze lijst horen. Wat zou er vandaag bij gekomen zijn?

De gehele uitzending van Noord Vandaag bekijk je hierboven of via Uitzending Gemist.