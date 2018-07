Mollema verliest tijd op concurrenten: 'Het was echt overleven'

Bauke Mollema heeft in de tiende etappe van de Tour de France een kleine minuut verloren op zijn concurrenten voor het klassement. De renner van Trek moest op de slotklim, de Col de la Colombière, de groep met klassementsrenners laten gaan.

Wellicht ondervond hij nog te veel last van zijn rug, die hij zondag bezeerde bij een val in de rit naar Roubaix.

Afzien en overleven

Na afloop van de etappe zei Mollema dat hij zich de hele dag al niet top voelde. 'Ik heb afgezien vandaag. Het was echt overleven, en dan is het jammer dat je op 500 meter van de top moet lossen. Versnellen gaat niet echt, ik heb teveel last van mijn rug. Ik had gehoopt om deze etappe zonder tijdverlies door te komen.'

Mollema belandde in een groepje met de Rus Ilnoer Zakarin en de Pool Rafal Majka. 'Niet ideaal, op de top hadden we zo'n 20 seconden achterstand, daar kwam in de afdaling nog een halve minuut bij. We moeten de komende dagen zien of het verbetert. Met dit soort blessures gaat het normaal gesproken elke dag beter.'

Lees ook:

- Mollema is nog niet pijnvrij na val

- Mollema met vuist in de lucht over de streep

- Tour de France: Mollema zevende op Mûr-de-Bretagne

- Teams van Mollema en Slagter buiten de top-tien in ploegentijdrit Tour