Bestuurder rijdt bestelbus klem onder viaduct Bestelbus zit vast onder een viaduct. (Foto: Dennis Venema)

Op de Olgerweg in Groningen is een bestelbus vast komen te zitten onder een viaduct. De bestuurder had de hoogte ervan verkeerd ingeschat. De man is niet gewond geraakt.

De pakketjes die in de bestelbus zaten zijn inmiddels overgeladen in een andere vrachtwagen.