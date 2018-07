Enexis is met twee auto's ter plaatse om het probleem te verhelpen. (Foto: Mark Heikens/112 Groningen)

Nog acht huishoudens in Wagenborgen hebben momenteel last van een stroomstoring, de andere 702 hebben inmiddels weer stroom.

Volgens Enexis zaten 710 huishoudens in Wagenborgen zonder stroom. Er is een storing in een middenspanningskabel. Het probleem ontstond rond acht uur.

Naar verwachting zullen de overige acht huishoudens ook gauw weer over stroom beschikken.