Wethouder Midden-Groningen: 'Effecten zonnepark aanvaardbaar'

'Wij zouden het heel jammer vinden als de komst van dit zonnepark niet doorgaat'. Dat zegt wethouder Jan Jakob Boersma (ChristenUnie) van Midden-Groningen over het zonnepark bij Sappemeer.

De gemeente maakte eerder bekend nog altijd achter de vergunningsverlening te staan. Drie weken geleden gaf de Raad van State aan dat Midden-Groningen die vergunning beter moet onderbouwen.

Landbouwgrond

Dat doet de gemeente nu. Het onderbouwt de gevolgen voor de omgeving en omwonenden op een andere manier.

Ooit was het de bedoeling om kassen te plaatsen op een gedeelte van het gebied dat nu voor het zonnepark bestemd is. En dus dacht de gemeente: vergeleken met kassen vallen de gevolgen van een zonnepark voor bijvoorbeeld omwonenden best mee. De Raad van State ging daar niet mee akkoord, want de vergelijking met kassen geldt niet voor het hele gebied. Slechts op een deel van de 117 hectare zouden kassen mogen komen.

Vergelijk met huidige situatie

Dus heeft Midden-Groningen de komst van de zonnepanelen nu vergeleken met de huidige situatie: die van een agrarisch gebied.

Wethouder Boersma: 'We hebben onderzocht wat de effecten van een zonnepark zijn op bijvoorbeeld flora, fauna en het uitzicht. Die effecten vinden we aanvaardbaar, ook voor de omgeving.' Er verandert dus niet veel: de gemeente staat nog steeds achter de vergunningverlening.

Dit soort slappe praatjes heeft geen enkele zin Henk Scheffer - Stop Zonnecollectoren

Tijdelijke vergunning(?)

Bovendien, zo zegt de gemeente, is de komst van het zonnepark niet onomkeerbaar en bovendien tijdelijk. Hoe zit dat?

'Een zonnepark is makkelijker weg te halen dan bijvoorbeeld een gebouw', verklaarde een woordvoerder eerder. Wethouder Boersma schermt ermee dat de vergunning dertig jaar geldt. 'Tijdelijk', dus.

Maar wat is het woord tijdelijk waard als tijdelijk dertig jaar is? 'Het is inderdaad best wel een periode', zegt Boersma. 'Het is een tijdelijke vergunning, het valt na dertig jaar terug naar agrarisch gebruik. Er wordt niet verlengd'. Maar, voegt de wethouder er even later aan toe: 'Wat er wel precies gebeurt, is over dertig jaar aan andere mensen om te beoordelen.'

Reactie omwonenden

Henk Scheffer van de stichting 'Stop Zonnecollectoren' vindt de argumenten van de gemeente 'veel te zwak'. Scheffer vertegenwoordigt naar eigen zeggen vijftig tot zestig aanwonenden van het gebied. 'Dit soort slappe praatjes heeft geen enkele zin, het past niet bij de agrarische bestemming die een groot deel van het gebied nu heeft.'

Ook de tijdelijkheid die de gemeente noemt, vindt Scheffer 'onzin'. 'Als je voor miljoenen investeert ga je die panelen niet de volgende dag ineens weer opbergen.'

Uitspraak

Omwonenden krijgen de onderbouwing van de gemeente deze week nog in de bus, en hebben dan vier weken de tijd om erop te reageren bij de Raad van State. Die doet, zo hoopt wethouder Boersma, in oktober of november uitspraak.

Lees ook:

- Midden-Groningen blijft achter mega-zonnepark staan

- RvS: Midden-Groningen moet vergunning voor grootste zonnepark beter onderbouwen (update)