Oldambt rouwt nog altijd, maar is klaar voor een nieuwe burgemeester

De gemeenteraad van Oldambt is dinsdagsavond formeel de zoektocht naar een nieuwe burgemeester gestart, door de profielschets te overhandigen aan commissaris van de Koning René Paas.

Maar daar ging wel een behoorlijke worsteling aan vooraf, geeft raadslid Alida Michels (PvdA) toe.

In ons hart

Ruim drie maanden geleden overleed plotseling toenmalig burgervader Pieter Smit in zijn woonplaats Scheemda. De gemeenteraad rouwt nog altijd, maar moet wel verder. 'Met Pieter in ons hart gaan we op zoek naar een nieuwe burgemeester', ze Michels bij het overhandigen van de profielschets aan de commissaris van de Koning.

Nieuwe Pieter Smit?

'Natuurlijk hebben we stilgestaan bij of we een nieuwe Pieter zoeken of dat we onze geest openstellen en echt een nieuwe burgemeester willen', vertelt Michels. 'Het verdriet is groot, maar Oldambt zit in een nieuwe fase. Dus we zoeken open en vrij een nieuwe burgemeester.'

Toch noemt Michels het proces 'heel lastig'. Volgens haar is dat ook te zien aan kenmerken die de inwoners van Oldambt willen zien bij hun nieuwe burgemeester. 'Die woorden herken je bij Pieter, en wij hebben hetzelfde. Maar met alle verdriet zoeken we een nieuw iemand. Het is niet anders.'

Kansen en uitdagingen

De gemeenteraad hoopt ondanks alles dat kandidaten zich uitgedaagd voelen om in Oldambt aan de slag te gaan. Michels: 'Het is een schitterend mooie gemeente met kansen en uitdagingen.'

Maandag staat de vacature in de Staatscourant. Geïnteresseerden kunnen tot begin september solliciteren. Als alles volgens schema verloopt, heeft Oldambt voor het einde van dit jaar een nieuwe burgemeester.

