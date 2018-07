SodM: Sla meer gas op in Langelo om Groningen te ontlasten

Minister Wiebes van Economische Zaken moet zo snel mogelijk toestaan dat er meer gas wordt opgeslagen in de gasopslag in Langelo. Dat schrijft de Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) in een advies aan het ministerie.

Volgens SodM kan Langelo daarmee Groningen ontlasten en er voor zorgen dat de gasproductie in Groningen geleidelijk gaat, zo meldt RTV Drenthe. In 2015 vroeg de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) al om verruiming. Bewoners kwamen in het geweer. Zij vrezen schade aan hun huizen.

Mijnraad tegen, SodM voor

De Mijnraad adviseerde in december vorig jaar nog om de maximale capaciteit van de gasopslag in Langelo vast te stellen op vijf miljard kuub. Bij deze hoeveelheid moet ook gekeken worden naar de druk in de bodem. Als de druk te hoog wordt, zou dat aardbevingen kunnen veroorzaken.

Maar volgens SodM is meer gasopslag in Langelo de enige optie om de gaswinning in Groningen af te bouwen en het risico op aardbevingen te verkleinen. De winning van gas in Groningen kan dan geleidelijker gebeuren.

'Minister: Neem snel een besluit'

Nu mag er 4,8 tot vijf miljard kuub gas worden opgeslagen. Dat zou zes miljard moeten worden. De risico's voor omwonenden zijn volgens het adviesorgaan ook klein. De veiligheid van bewoners van dorpen als Langelo, Steenbergen en Norg is niet in gevaar, zegt SodM. En dus staat niets een verruiming van opslag in de weg.

Uit het advies van SodM blijkt verder dat de NAM flexibel om moet kunnen gaan met het vullen van de gasopslag. Het ene jaar mag dan meer gas worden geïnjecteerd dan in het andere jaar. De Nederlandse Aardolie Maatschappij had hier ook om gevraagd. Nu wordt per jaar gekeken wat er wordt geïnjecteerd. SodM adviseert om over de extra opslag van gas in Drentse bodem snel een besluit te nemen, zo is te lezen in de brief.

Uiteindelijk moet minister Eric Wiebes van Economische Zaken een definitief besluit nemen. Hij zal aan moeten geven of de rol van de gasopslag in Langelo groter wordt.

