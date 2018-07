Zwavellucht is volgens 'geurapp' grootste boosdoener rond Delfzijl

Met de kersverse 'luchtapp' hebben omwonenden van industriegebied Oosterhorn in de eerste maand 65 keer melding gemaakt van geuroverlast. Ze ruiken vooral een zwavellucht, maar hebben ook regelmatig last van een chemische lucht.

Dat blijkt uit een analyse van de eerste resultaten van de luchtapp, die voorheen ook wel door het leven ging als de 'geurapp'.

Meeste hinder

Een groep van zo'n veertig omwonenden kan sinds afgelopen maand met hun smartphone of tablet doorgeven of ze last hebben van een bepaalde geur. Ze kunnen met gps aangeven waar ze het ruiken, wat voor geur ze ruiken en hoe sterk deze lucht is.

De provincie Groningen wil hiermee in kaart brengen waar omwonenden de meeste hinder hebben van de bedrijven die actief zijn op industriegebied Oosterhorn en het Chemiepark bij Farmsum. Het gaat de eerste tijd om een proef, maar als het een succes wordt, kunnen meer mensen zich hierbij aansluiten.

Wij hebben heel veel last van een zwavellucht. Je weet gelijk dat dit van ESD-SIC komt Richard Smid - Tester

De app koppelt de meldingen aan de windrichting, waardoor enkele bedrijven als mogelijke boosdoeners in beeld komen. Ondernemers kunnen op hun beurt een melding 'claimen' als ze denken dat die geur wordt veroorzaakt door hun bedrijfsproces.

Niet serieus genomen

Richard Smid uit Wagenborgen is één van de testers. Hij vindt het makkelijk om een melding te maken, maar voelde zich in het begin niet serieus genomen.

'Wij hebben heel veel last van een zwavellucht. Je weet gelijk dat dit van ESD-SIC komt. In het begin werd gezegd dat dit niet van hun kon zijn. Nadat de provincie zich hiermee bemoeide, claimen ze nu toch die meldingen.'

ESD-SIC komt regelmatig in het nieuws als ze last hebben van een blazer. Het bedrijf maakt slijpmiddel voor bijvoorbeeld schuurpapier. Dat gebeurt in overdekte ovens in de buitenlucht. Als zo'n overkapping bezwijkt, komt er een grote stofwolk omhoog, een zogenoemde blazer.

Snuffelpalen

De luchtapp wordt komend najaar aangesloten op een speciaal meetnetwerk van TNO. De 'snuffelpalen' meten de hoeveelheid concentraties van onder meer roet, fijnstof, ultrafijn stof, zware metalen en kankerverwekkende stoffen. In de omliggende dorpen en bij Delfzijl komen acht palen, bij ESD-SIC vijf en verspreid over het gebied nog eens vijf palen die koolstofmonoxide meten.

Als we erachter komen dat er wel wat aan de hand is, gaan we daar gelijk iets aan doen Nienke Homan - Gedeputeerde

Volgens GroenLinks-gedeputeerde Nienke Homan is de kans klein dat er daadwerkelijk levensgevaarlijke stoffen in de lucht zitten: 'De bedrijven hier voldoen aan alle vergunningen, dat weten we. Wel zijn er veel bezorgde omwonenden. Daarom gaan we niet alleen ruiken, maar ook meten. Als we erachter komen dat er wel wat aan de hand is, gaan we daar gelijk iets aan doen.'

Bij ESD-SIC komen ook nog speciale filterpalen, die voor en na een blazer verschillende stoffen kunnen meten.

Stikwarm

Smid hoopt dat bedrijven uiteindelijk hun proces veranderen, waardoor er geen overlast veroorzakende stoffen meer uitgestoten kunnen worden. 'Het is nu mooi weer, maar als ik thuis de ramen openzet, heb ik gelijk die zwavellucht in huis. Dat wil je niet. Daarom is het stikwarm in huis. Het is allemaal heel vervelend', besluit Smid.

ESD-SIC was dinsdagavond niet in de gelegenheid om op het verhaal van Smid te reageren.

