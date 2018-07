Deel dit artikel:











Brand in garage in Mussel De brand in de garage (Foto: G Twickler/112 Groningen)

Een vrijstaande garage aan de Musselweg in Mussel is in de nacht van dinsdag op woensdag door brand getroffen.

De brandweer slaagde erin de vlammen te doven. Twee brandweerwagens kwamen ter plaatse: de een voor het blussen, de ander om water uit de omgeving te winnen. Niet overgeslagen Het huis dat naast de garage lag, bleef gespaard.