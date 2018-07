Deel dit artikel:











Dode gevonden in het water bij Nienoord Hulpdiensten zijn ter plaatse (Foto: Patrick Wind/112 Groningen)

In het water langs de Schilhoek in Leek, bij Nienoord, is woensdagmorgen een lichaam aangetroffen.

De politie doet onderzoek naar de identiteit van het slachtoffer. Meer informatie is nog niet bekend.