'Menselijkheid moet weer op de eerste plaats in grootmetaal'

Actie bij technisch servicebedrijf Stork in Delfzijl. Vakbond FNV heeft het personeel opgeroepen om donderdag mee te staken voor een betere cao.

'Ik kom net weg bij de poort', zegt FNV-bestuurder Bart Plaatje, 'en ik schat dat bijna iedereen meedoet. Dat betekent dat zo'n honderd mensen aansluiten.'

Bloeiende economie

De onderhandelingen over een nieuwe cao in de grootmetaal zitten muurvast. 'Na bijna twintig jaar crisis en verslechtering accepteren, zijn wij nu een keer aan de beurt in een bloeiende economie', vindt Plaatje.

Onderhandelingsprobleem

De vakbondsbestuurder vreest dat de strijd nog lang niet gestreden is. 'We hebben een onderhandelingsprobleem. Ik heb in jaren niet gezien hoe die werkgevers hun poot stijf houden. Ze willen dat de mensen onbeperkt overwerken en in de weekenden werken zonder dat ze inspraak hebben. De menselijkheid moet weer op de eerste plaats.'

Bod van werkgevers

De werkgevers bieden een loonsverhoging van 1,4 procent in 2018 en over drie jaar gemiddeld 2,5 procent. De bonden zouden vasthouden aan een 'lange lijst' met voorstellen die bedrijven flink op de kosten zouden jagen.

