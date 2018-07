Deel dit artikel:











Rondje Groningen: lekker de plons in! Lekker de plons in (Foto: RTV Noord)

Iedereen zoekt op zijn of haar eigen manier verkoeling: of het nu bij de fontein is of 'in de plomp'. En we zagen ook een duidelijke boodschap voor brommerrijders.

Elke doordeweekse dag om 21.00 uur stipt zet RTV Noord de leukste en meest opmerkelijke (social media) berichten uit Stad en Ommeland op een rij in Rondje Groningen. 1) Een potje met vet Deze Groningse politieman loopt een stukje mee.

2) De plons in Deze paarden zoeken wat verkoeling: gevonden!

3) Verkoeling op het plein Ook in het centrum van Hoogezand is het genieten van de verkoeling.

4) Troetelbeertjes Bij het dierenasiel in Winschoten zijn ze er maar wat blij mee en de kittens ook.

5) Noorderzon De volledige line-up van Noorderzon is bekend. Wie gaat er nog een dansje/hapje/showtje doen?

6) Verduidelijking Want blijkbaar is dat ene bordje niet voldoende.

7) Backstreet's Back... Mocht je nog een nieuwe poster boven je bed willen? Het lijkt erop dat we een nieuwe boyband krijgen...

Rondje Groningen is er elke werkdag. We hebben ook een mooi en handig archief.