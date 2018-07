Waarom Topshelf in oude V&D flopte: 'Ik voel me ongelofelijk genaaid'

'Dat het Topshelf-warenhuis in het oude V&D-pand aan de Grote Markt in Groningen is geflopt, is te wijten aan pandeigenaar IEF Capital.'

Dat vertelt ondernemer Inge van Kemenade in een uitgebreid interview met tijdschrift Quote.

Na het faillissement van V&D op oudjaarsdag 2015, opende Van Kemenade Topshelf-warenhuizen in voormalige V&D-panden in Groningen, Arnhem, Nijmegen en Alkmaar. Maar de winkels flopten. Sinds dit voorjaar zijn de vier warenhuizen gesloten.

Ik voel me ongelofelijk genaaid Van Kemenade - ondernemer

Asbest

Van Kemenade geeft toe dat ze veel te snel tienjarig huurcontracten heeft getekend zonder bijvoorbeeld een huurkorting te bedingen. Maar IEF Capital zou belangrijke informatie hebben achtergehouden tijdens de contractonderhandelingen. 'Ik voel me ongelofelijk genaaid', zegt Van Kemenade daarover.

In het voormalige V&D-pand in Groningen bleek namelijk asbest te zitten. In het contract stond wel een exploitatieverplichting, waardoor Topshelf open moest terwijl de winkel daar nog helemaal niet klaar voor was.

Opening uitstellen

Van Kemenade wilde daarom de opening van het Groningse warenhuis een jaar uitstellen. Maar de voormalig facilitair manager van V&D zou hebben gezegd: 'Joh, geen punt, zoveel asbest zit er niet. Dat regelen we wel even tijdens de bouwvak.'

'Maar toen wij in augustus bij dat pand kwamen, bleek het asbest nog helemaal niet weggesaneerd. Intussen bleek dat in opdracht van IEF het pand wel volledig gestript was. Wanden, camera's, omroepinstallaties, de kluis: als het niet gesloopt was, was het wel verkocht. Helemaal leeg. En toen kwam ik in de problemen', vertelt Van Kemenade tegen Quote.

Uiteindelijk was ik ruim 1,5 miljoen euro verder, alleen voor het pand in Groningen Van Kemenade - ondernemer

Niet klaar voor publiek

Volgens de exploitatieplicht moest Van Kemenade wel op 1 december open. 'Dus toen moest ik met spoed installatiebedrijven laten komen, inventaris laten aanrukken, alles opbouwen, bedrading, bekabeling. Uiteindelijk was ik ruim 1,5 miljoen euro verder, alleen voor het pand in Groningen', aldus Van Kemenade in Quote.

Dat Topshelf in Stad nog niet klaar was voor publiek is volgens Van Kemenade glashelder: 'Ik kan je foto's laten zien van het warenhuis in Groningen. Het personeel zat in de kou, het was donker, de lift deed het niet, de vierde verdieping – waar La Place zou komen – was nog een bouwput, met een bordje waarop stond dat er asbest gesaneerd werd. Natuurlijk raakt de consument daardoor helemaal van slag', aldus Van Kemenade.

Te weinig klanten

Dat er te weinig klanten kwamen bij Topshelf, ontkent Van Kemenade dan ook niet: 'We hebben ons misrekend in de aanlooptijd die de winkels nodig hadden om een kopende klantenstroom te genereren. Mijn fout. Het is ook een leertraject, hè. Je hebt in feite twee jaar nodig - twee keer Sinterklaas, Kerst en Pasen - om te settelen, om klanten te laten wennen. Met een beetje hulp van de pandeigenaren hadden we dat gered. In plaats daarvan hadden we een slechte deal. Slechte huurcontracten, te groot, te snel, te veel. Mijn fout, klaar.'

Het Topshelf-avontuur heeft Van Kemenade zeven miljoen euro gekost. Ze is er nog altijd van overtuigd dat haar warenhuizen het wel hadden gered als IEF Capital zich anders had gedragen. Dat bedrijf laat weten geen behoefte te voelen om in de pers te reageren.

Lees ook:

- V&D-opvolger Topshelf in november dicht

- Van V&D naar Topshelf: zo ziet het er nu uit

- V&D Groningen sluit vrijdag écht de deuren

- V&D is failliet; vestiging Groningen blijft voorlopig open